জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোটের কারণ জানালেন আখতার হোসেন

জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোটের কারণ জানালেন আখতার হোসেন
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেছেন, সংস্কারের পয়েন্টগুলোতে যেহেতু এনসিপি-জামায়াত এবং অন্যান্য দল একমত হয়েছে, নির্বাচনি জোটে এটা প্রধানতম বিবেচ্য বিষয় হিসেবে মূল্যায়ন করছি।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে গণমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এ কথা বলেন।
আখতার হোসেন বলেন, ‘ঐকমত্য কমিশনে সংস্কার প্রশ্নে বিএনপির সঙ্গেই অন্য দলগুলোর মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হতো। সেখানে সংস্কারের পয়েন্টগুলোতে ন্যাচারালি (স্বাভাবিকভাবেই) এনসিপি, জামায়াত এবং অন্য দলগুলো একমত হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘সংস্কারের বিষয়, দেশটাকে নতুন করে গড়া, নতুনভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে গড়ে তোলার জন্য যে রাজনীতি, সে রাজনীতির প্রতি যে কমিটমেন্ট; সেটাকেই নির্বাচনি রাজনীতিতে জোটের বা সমঝোতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রধানতম বিবেচ্য বিষয় হিসেবে মূল্যায়ন করছি।’
