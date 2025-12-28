  2. জাতীয়

দিল্লির বায়ু বিপজ্জনক আজ, ঢাকার খুবই অস্বাস্থ্যকর

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

ভারতের দিল্লির বায়ু বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে আজ। অন্যদিকে, রাজধানী ঢাকা রয়েছে দুই নম্বরে এবং এখানকার বায়ু খুবই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকাল ৯টার দিকে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।

তালিকার শীর্ষে অবস্থান করা দিল্লির দূষণ স্কোর ৩৮৬ অর্থাৎ সেখানকার বায়ু বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকার বায়ুর মানের স্কোর ২১৪। এর অর্থ দাঁড়ায় এখানকার বায়ুর মান খুবই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

তৃতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর। এই শহরটির স্কোর ১৮০ এর অর্থ এখানকার বায়ুর মান অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তানের আরেক শহর করাচি।

স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। অন্যদিকে, ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

