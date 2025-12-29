  2. জাতীয়

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ, সংগ্রহ ৩১১৪টি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫১ এএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ, সংগ্রহ ৩১১৪টি

১২ ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমার সময় শেষ হচ্ছে আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর)। সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন প্রার্থিরা।

বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ এবার নিবন্ধিত ৫৮টি দলের ভোটে অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত থাকায় অংশ নিতে পারবে না।

দলীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দলীয় প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে আর স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে হলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন তালিকা অথবা সাবেক সংসদ সদস্য হলেও চলবে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় জামানত ৫০ হাজার টাকাসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি, হলফানামা যুক্ত করতে হবে। কোনোভাবে ৫ জনের বেশি ব্যক্তি উপস্থিত হতে পারবেন না মনোনয়নপত্র জমায়; কোনো মিছিল ও শোডাউনেও রয়েছে মানা।

১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণা করেন সিইসি এএএম নাসির উদ্দিন।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমার শেষ সময়। ৩০০ আসনের মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমার বিষয়ে ইসি সচিবালয়ের কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি জানায়, রোববার পর্যন্ত ৩ হাজার ১৪৪টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে, এরমধ্যে ১১৬টি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। সোমবার মনোনয়নপত্র জমার শেষ সময়। এখন পর্যন্ত সময় বাড়ানোর কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে সব দল চাইলে মনোনয়নপত্র জমার সময় বাড়ানোর ইঙ্গিত আছে।

জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, মনোনয়নপত্র জমার শেষ দিন সোমবার। এখন যদি বড় দলগুলো, লিডিং পলিটিক্যাল পার্টির অনুরোধ করে তাহলে ১/২ দিন বাড়ানোর বিষয়টি চিন্তা করা যেতে পারে, এটা কমিশনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে। তবে আমাদের এখনও কেউ অনুরোধ করেনি।

সোমবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলগুলোর দাবি এলেই তা কমিশনে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করেন তিনি। সেক্ষেত্রে ভোটের তারিখ অপরিবর্তিত রেখে বাছাই, আপিল, নিষ্পত্তি, প্রত্যাহারের সময়ের মধ্যে দুয়েকদিন সমন্বয় করে নিতে হবে, তবে তা পাঁচ সদস্যের ইসির সভায় সিদ্ধান্ত হতে হবে। যদি কমিশন রাজি হয়, তখন দেখা যাবে। আইনটা তো মানুষের কল্যাণের জন্য, বড় দলগুলো যদি বলে সবার সুবিধার্থে তখন সব কিছু ঠিক রেখে দুয়েকদিন বাড়ানো যায় কিনা চিন্তা করতে হবে।

১১ ডিসেম্বর ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ভোট ১২ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার, সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, মনোনয়নপত্র বাছাই ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি। রিটার্নিং অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ তারিখ, ৫-৯ জানুয়ারি (১৮ ডিসেম্বর সংশোধিত), কমিশনে দায়েরকৃত আপিল নিষ্পত্তি, ১০ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি (১৮ ডিসেম্বর সংশোধিত), প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ. ২০ জানুয়ারি, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্ধ, ২১ জানুয়ারি, নির্বাচনি প্রচারণা, ২২ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি।

এর আগে রোববার ইসির এনআইডি উইং মহাপরিচালক ও কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক এ এস এম হুমায়ুন কবীর জানান, ইসির ১০টি প্রশাসনিক অঞ্চলে এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ১১৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেছেন। এর বিপরীতে মনোনয়নপত্র দাখিলে করেছেন ১৬৬ জন। সোমবার মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমা দেওয়ার শেষ সময় বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

এমওএস/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।