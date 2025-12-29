নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের নাম পরিবর্তন
নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। সম্প্রতি নাম পরিবর্তন করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে এ কথা জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, চলতি বছরের গত ১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে ‘নাবিক কল্যাণ পরিদপ্তর’ এবং সংস্থাটির ইংরেজি নাম ‘Directorate of Seafarers Welfare’ করা হয়েছে।
