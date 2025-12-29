টস জিতে ফিল্ডিংয়ে রংপুর রাইডার্স

টস জিতে ফিল্ডিংয়ে রংপুর রাইডার্স
একদিন বিরতি দিয়ে আজ সোমবার আবারও মাঠে ফিরেছে বিপিএল। দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে রংপুর রাইডার্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালস। সেই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রংপুরের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দুপুর ১টায় শুরু হবে এবারের আসরের পঞ্চম ম্যাচটি।
চলমান আসরে প্রথমবারের মতো মাঠে নামছে রংপুর রাইডার্স। আর এটি হতে যাচ্ছে চট্টগ্রামের দ্বিতীয় ম্যাচ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৬৫ রানের বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে শেখ মাহেদির নেতৃত্বাধীন চট্টগ্রাম।
গত আসরে রংপুর টানা ৮ ম্যাচ জিতে শেষ চারে জায়গা করে নেয়। কিন্তু এরপর টানা ৪ ম্যাচ হেরে বিদায় নেয় টুর্নামেন্ট থেকে। টানা ৮ ম্যাচ জেতার পর পরের ৩ ম্যাচ হেরে জায়গা হয় এলিমিনেটরে। সেখানে খুলনার কাছে হেরে বিদায় নেয় রাইডার্স।
অন্যদিকে, গতবার চিটাগাং কিংস নামে খেলা চট্টগ্রামের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এবার খেলছে চট্টগ্রাম রয়্যালস নামে।
আইএন