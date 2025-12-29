শেষ দিনে ঢাকা জেলার ৫ আসনে ৪৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

শেষ দিনে ঢাকা জেলার ৫ আসনে ৪৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে বিকেলের দিকে মুখর হয়ে উঠে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। ঢাকা জেলার ৫টি উপজেলাভিত্তিক আসনে মোট ৪৪ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর এই তথ্য নিশ্চিত করে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়।
সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কেন্দ্রগুলোতে তেমন কোনো ভিড় দেখা না গেলেও শেষ সময়ে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে ভিড় করেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এই ৫টি আসনের বিপরীতে মোট ৬৫টি মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছিল। জমা পড়েছে মোট ৪৪টি মনোনয়নপত্র।
আসনভিত্তিক তথ্য
ঢাকা-১: ৮টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।
ঢাকা-২: ৩টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।
ঢাকা-৩: ১৬টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।
ঢাকা-১৯: ১১টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।
ঢাকা-২০: ৬টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।
নির্বাচনি পরিবেশ ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক রেজাউল করিম বলেন, একটি নিরপেক্ষ ও আস্থাশীল নির্বাচনি পরিবেশ আমরা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখবো। নির্বাচন ঘিরে যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছি।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, কোনো প্রার্থীকে মিছিল বা শোডাউন নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেওয়া হয়নি। প্রতিটি প্রার্থীর সঙ্গে সর্বোচ্চ ৫ জন সমর্থক প্রবেশের অনুমতি ছিল। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রার্থিতা বাতিল, জেল বা জরিমানার বিধান থাকায় প্রার্থীরা সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল।
তফসিল অনুযায়ী, মঙ্গলবার ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সংগৃহীত মনোনয়নপত্রগুলো যাচাই-বাছাই করা হবে। আপিল ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া চলবে ৫ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ২০ জানুয়ারি এবং প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে ২১ জানুয়ারি। চূড়ান্তভাবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
এমডিএএ/এমআইএইচএস/এমএস