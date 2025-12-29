  2. জাতীয়

শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের পাশ থেকে ‘পিস্তল’সহ যুবক আটক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৩ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের পাশ থেকে ‘পিস্তল’সহ যুবক আটক
খেলনা পিস্তলসহ আটক যুবক। শাহবাগ থানায় চলছে জিজ্ঞাসাবাদ

রাজধানীর শাহবাগে হাদি চত্বরে ইনকিলাব মঞ্চের পাশে থেকে আরাফাত নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। এসময় তার কাছ থেকে একটি ‘পিস্তল’ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ বলছে, অবিকল বাস্তব পিস্তলের সদৃশ খেলনা পিস্তল। তিনি কেন এ পিস্তল এনেছেন এ ব্যাপারে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে ইনকিলাব মঞ্চের পাশ থেকে তাকে আটক করে শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন আন্দোলনকারীরা।

এ বিষয়ে ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম জাগো নিউজকে বলেন, সন্দেহভাজন যুবকের কাছে যে অস্ত্র পাওয়া গেছে সেটি খেলনা পিস্তল। যা দেখতে অবিকল বাস্তব পিস্তলের সদৃশ।

ডিসি মাসুদ আলম বলেন, বর্তমানে তিনি শাহবাগ থানা হেফাজত রয়েছেন। তার উদ্দেশ্য কী ছিল সেসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রয়োজনে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ চতুর্থদিনের মতো দুপুর সোয়া ২টা থেকে শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির খুনিদের গ্রেফতার ও বিচার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে ইনকিলাব মঞ্চ। এতে শাহবাগ মোড় বন্ধ হওয়ায় আশপাশের সব সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এসময় মঞ্চের নেতাকর্মীরা ‘আপস না বিপ্লব, বিপ্লব বিপ্লব’, ‘আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো’, শাহবাগ না ইনসাফ, ইনসাফ ইনসাফ’, ‘জান দিয়েছেন হাদি ভাই, জুলাই কিন্তু বেঁচে নেই’, ‘বিচার চাই বিচার চাই, হাদি হত্যার বিচার চাই’, ‘যেই হাদি জনতার, সেই হাদি মরে না’, ‘বাংলাদেশের আজাদি, ওসমান হাদি’, ‘সুশীলতার দিন শেষ, বিচার চাই বাংলাদেশ’ প্রভৃতি স্লোগান দেন।

ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেফতার ও বিচার দাবিতে গত শুক্রবার দুপুর থেকে শাহবাগে টানা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা। এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও যোগ দিয়েছেন।

টিটি/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।