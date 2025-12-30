কোটি টাকা আত্মসাৎ
উত্তরা ফাইন্যান্সের সাবেক এমডিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের এক কোটি ১ লাখ ৮৬ হাজার ৮২৮ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এম শামসুল আরেফিনসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মো. আবুল ফয়েজ বাদী হয়ে সংস্থাটির সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে ঢাকা-১ এ মামলাটি দায়ের করেন।
এছাড়া রিলাক্স পরিবহনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মনসুরুল ইসলাম ও এমডি সোয়াইবুল ইসলামকে এ মামলায় আসামি করা হয়েছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা প্রতারণার মাধ্যমে উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডে কোনো ধরনের রেকর্ডপত্র জমা না দিয়ে এবং বোর্ডসভায় উপস্থাপন/অনুমোদন না নিয়ে পরস্পর যোগসাজশে প্রতিষ্ঠানটি থেকে অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৬ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১ ৫(২) এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
এজাহারে আরও বলা হয়, আসামিরা ৩০ লাখ টাকা উত্তোলন করেছেন। পরে ওই অর্থ তাদের নামীয় ও অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছেন। যা সুদসহ এক কোটি ৮৬ লাখ ৮২৮ টাকা, তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করেছেন।
