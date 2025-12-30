মোহাম্মদপুরে পিস্তল ও পেট্রোলবোমাসহ গ্রেফতার ৫
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কৃষি মার্কেট এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি একটি পিস্তল, মাদক ও পেট্রোলবোমাসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—মো. আসলাম (৩৮), মো. নাদিম (৩০), মো. ইমতিয়াজ (৩৬), মো. সুমন (৩৫) ও মো. পলাশ (৪৮)। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি ৭.৬৫ মিমি বিদেশি পিস্তল (মেড ইন ইউএসএ), পিস্তলের ম্যাগাজিন, তিন রাউন্ড তাজা গুলি, দশটি পেট্রোলবোমা ও দেশি-বিদেশি মাদক উদ্ধার করা হয়।
মঙ্গলবার (৩০ তারিখ) ভোরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা।
মোহাম্মদপুর সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা যায়, গত নভেম্বর মাসে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী ককটেল বোমাসহ গ্রেফতার হয়। এ গ্রেফতারের খবর শুনে তাদের সহযোগীরা ওই সময় পালিয়ে যায়। এ সময় গ্রেফতার ব্যক্তিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের সহযোগীদের কাছে অস্ত্র থাকার সম্ভাবনাসহ তাদের বিভিন্ন গোপন আস্তানার তথ্য দেয়। তাদের দেওয়া সেই তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় গ্রেফতারদের সহযোগীদের অবস্থান শনাক্ত করে মঙ্গলবার ভোরে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এ ব্যাপারে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, গ্রেফতার ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আমরা কিছু তথ্য উপাত্ত পেয়েছি। তার ওপর ভিত্তি করে আরও অভিযান পরিচালনা করে বাকিদেরও গ্রেফতার করার চেষ্টা করবো। দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেফতার পাঁচজনকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও মাদকসহ মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
টিটি/এমএমকে