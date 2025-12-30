  2. জাতীয়

ডেমরায় গলায় ফাঁস দিয়ে নারীর আত্মহত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ফাইল ছবি

রাজধানীর ডেমরায় গলায় ফাঁস দিয়ে মোছা. সানজিদা বেগম (৩৮) নামের এক নারীর আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ডেমরা থানার দক্ষিণ টেংরা নিঝুমবাগ এলাকার একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে ওই নারীকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

নিহত সানজিদা বেগমের ছেলে মো. সোহান জানান, পারিবারিক কলহের জেরে অভিমান করে তার মা ফ্যানের সঙ্গে রশি বেঁধে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। স্বজনরা বিষয়টি টের পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন সানজিদাকে ।

জানা গেছে, সানজিদা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার দাল্লামোল্ল্যা এলাকার প্রয়াত আব্দুল হাইয়ের মেয়ে। বর্তমানে রাজধানীর ডেমরার দক্ষিণ টেংরার নিঝুমবাগ এলাকায় স্বামী শাওন মিয়ার সঙ্গে থাকতেন তিনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

কাজী আল আমিন/এমএমকে/এএসএম

