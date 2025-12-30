খালেদা জিয়ার জানাজায় নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

খালেদা জিয়ার জানাজায় নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর অংশ হিসেবে তার নামাজে জানাজায় অংশ নিতে ইচ্ছুক নারীদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাতে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজায় নারীদের অংশ নেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা ও মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ এলাকায় এ বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে তারা সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ পরিবেশে জানাজায় অংশ নিতে পারেন।
বেগম খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজা বাদ জোহর দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে। নিরাপত্তাজনিত কারণে জানাজায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে কোনো ধরনের ব্যাগ সঙ্গে না নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। শেষ বিদায় জানাতে আগত সবার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।
