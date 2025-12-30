খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রকাশিত: ১১:৫৮ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়া ও ভিজিতা হেরাথ/ফাইল ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকায় আসছেন শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিজিতা হেরাথ।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, খালেদা জিয়ার দাফন ও শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে অংশ নিতে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় আসবেন।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। তাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিয়েন পো ডিএন ডুঙ্গেল ও নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দা শর্মার ঢাকায় আসার কথা আছে।

এছাড়া জানাজায় অংশ নিতে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিক এবং মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মইজ্জুর বিশেষ দূত ঢাকায় আসবেন।

ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার সকাল ৬টায় চিকিৎসকরা খালেদা জিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

তার মৃত্যুতে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক মহল থেকে শোক ও সমবেদনা জানানো হয়েছে। তার জানাজায় অংশ নিতে এরই মধ্যে একাধিক দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধির ঢাকায় আসার তথ্য দেওয়া হয়েছে।

