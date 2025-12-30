খালেদা জিয়া‌র মৃত্যু

জানাজায় অংশ নিতে ভোলা থেকে লঞ্চে যাচ্ছেন ২০ হাজার নেতাকর্মী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ১১:২১ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
জানাজায় অংশ নিতে ভোলা থেকে লঞ্চে যাচ্ছেন ২০ হাজার নেতাকর্মী
ভোলার ইলিশা ঘাটে ঢাকাগামী ল‌ঞ্চ ধরতে বিএনপি নেতাকর্মীদের ভিড়/ছবি: জাগো নিউজ

বিএন‌পি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে ভোলা থেকে লঞ্চে করে রাজধানীতে যাচ্ছেন বিএন‌পি ও অঙ্গ সংগঠনের ২০ হাজারের অধিক নেতাকর্মী।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাত ১০টা পর্যন্ত ভোলার ইলিশা ঘাটে ঢাকাগামী ল‌ঞ্চগু‌লোতে সাত উপজেলার নেতাকর্মীদের ভিড় দেখা গেছে। এর আগে আজ সকালে বিএন‌পি চেয়ারপারসনের মৃত্যুর খব‌র পাওয়ার পর থে‌কে লঞ্চে করে ঢাকায় রওনা দিতে শুরু করেন তারা।

জেলা বিএন‌পির যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল হক ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আল আমিন জানান, তারা গভীর শোকাহত ও ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করেছেন। প্রিয় নেত্রীকে শেষ বিদায় জানাতে ও জানাজায় অংশ নিতে লঞ্চে করে যাচ্ছেন।

জানাজায় অংশ নি‌তে ভোলা থে‌কে লঞ্চে যাচ্ছেন ২০ হাজার নেতাকর্মী

নেতারা বলেন, খালেদা জিয়া একজন যোগ্য নেত্রী ছিলেন। তার মৃত্যুতে ভোলা বিএন‌পি ও অঙ্গ সংগঠনের শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এ নিয়ে কথা হলে জেলা বিএন‌পির যুগ্ম আহ্বায়ক ত‌রিকুল ইসলাম কায়েদ বলেন, খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খব‌র জানার পর সকাল থেকে ভোলা জেলা ও সাত উপজেলার বিএন‌পি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা লঞ্চ করে ঢাকায় রওনা করেন। ২০ হাজারের বেশি নেতাকর্মীরা ঢাকায় যাচ্ছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জানাজায় অংশ নিতে।

জুয়েল সাহা বিকাশ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।