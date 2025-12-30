খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৯ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক
জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি (বাঁয়ে) ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি/ছবি: সংগৃহীত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তার শোকবার্তা পাঠান। অপরদিকে, জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের কাছে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন।

জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, পৃথক বার্তায় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তুলতে খালেদা জিয়ার অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোর ৬টায় চিকিৎসকরা খালেদা জিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তার মৃত্যুতে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক মহল থেকে শোক ও সমবেদনা জানানো হয়েছে।

জেপিআই/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।