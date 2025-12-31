  2. জাতীয়

বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্টের অনুরোধ না করার আহ্বান জার্মান দূতাবাসের

প্রকাশিত: ১০:২৭ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকার জার্মান দূতাবাস/সংগৃহীত ছবি

ভিসার জন্য বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্টের অনুরোধ করা থেকে সংশ্লিষ্টদের বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকাস্থ জার্মান দূতাবাস।

দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ ধরনের অনুরোধ সময় ও সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে দূতাবাস জানায়, ন্যায্যতা বজায় রাখার স্বার্থে তারা কোনো ধরনের বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রদান করে না। নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সবাইকে অপেক্ষমাণ তালিকা অনুসরণ করেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে হবে।

