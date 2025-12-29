শেষ দিনে মনোনয়নপত্র জমার হিড়িক, সুষ্ঠু পরিবেশের প্রত্যাশা

শেষ দিনে মনোনয়নপত্র জমার হিড়িক, সুষ্ঠু পরিবেশের প্রত্যাশা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনের কার্যক্রম চলছে। উৎসবমুখর পরিবেশে প্রার্থীরা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমার সময় রয়েছে।
মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য পরিবেশ ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতের প্রত্যাশা রেখেছেন প্রার্থীরা।
ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর কাছে ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়।
পরে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নির্বাচনি এজেন্ট সদস্য আব্দুস সালাম বলেন, তারেক রহমানের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। জনগণের কাছে দোয়া চাই। এ নির্বাচনি এলাকা থেকে বিপুল ভোটে দলমত নির্বিশেষে সবার ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়ে আগামী দিনে বাংলাদেশে সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে দেশের সংকট উত্তরণে সচেষ্ট হবেন।
তিনি জানান, তারেক রহমান ঢাকা-১৭ আসনে আগেও ভোটার ছিলেন, বাসা ক্যান্টনমেন্টে ছিল। এ এলাকার প্রতি আলাদা একটা টান রয়েছে। শেষ মুহূর্তে সবার অনুরোধে প্রার্থী হয়েছেন। আশা করি এলাকার ভোটাররা তাকে নির্বাচিত করবেন।
ঠাকুরগাঁওয়ের জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে ঠাকুরগাঁও-১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দীর্ঘদিন পরে দেশের মানুষ ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছে।
আগারগাঁও নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (ইটিআই) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে ঢাকা-১৫ আসনে জামায়াত ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের মনোনয়নপত্র জমা দেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইনসহ ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল।
ঢাকা-১৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী ববি হাজ্জাজ।
সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা নিয়ে তিনি বলেন, কৌশলগত কারণে নিজ দল ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছি। জোটে ছিলাম, আছি। কৌশলগত কারণে আমরা এক মার্কায় নির্বাচন করবো। আমাদের নির্বাচনি মার্কা ধানের শীষ।
ঢাকা-১৫ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে বিএনপির প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন সাংবাদিকদের বলেন, আশা করছি এই আসনের বাসিন্দারা নিরাপদে থাকবেন। নারীরা নিরাপদে থাকবেন। আমরা আশা করি ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন।
একই আসনে জামায়াতের আমিরও প্রার্থী রয়েছেন। জামায়াতের আমিরের বিপক্ষে লড়ে চাপ অনুভব করছেন কি না জানতে চাইলে তিনি আরও বলেন, আমি বিএনপির পক্ষ থেকে লড়ছি। জামায়াতের আমিরের বিপক্ষে লড়ে আমি কোনো চাপবোধ করছি না। আমি মিরপুরের সন্তান। আমি আশা করছি এলাকাবাসী তাদের এলাকার সন্তানকে ভোট দেবেন।
প্রচারণা শুরু হলে সবার জন্য সমান সুযোগ চান তিনি। ‘আশা করি নির্বাচন কমিশন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের ব্যবস্থা করবেন’ বলেন এ বিএনপি প্রার্থী।
ঢাকা-১৩ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ঢাকা মহানগর উত্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মুরাদ হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, আশা করছি যথাসময় নির্বাচন হবে। কিন্তু সারাদেশের জনগণই নিরাপত্তার হুমকিতে রয়েছে। আমরা যারা প্রার্থী রয়েছি তারাও এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আশা করবো সরকার লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড অতিদ্রুত আমাদের সামনে দৃশ্যমান করবেন এবং মানুষের নিরাপত্তাও তারা নিশ্চিত করবেন।
৩০০ আসনে ৬৯ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ৪৯৯ জন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রয়েছেন।
এবার তিন সহস্রাধিক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, সোমবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমার সময় রয়েছে।
বর্তমানে ৫৯টি নিবন্ধিত দল রয়েছে। দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জামানতের রসিদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচন হবে; একই দিন গণভোটও রয়েছে।
