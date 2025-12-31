বছরের শেষ দিনে কলকাতায় হাড়কাঁপানো শীত

বছরের শেষ দিনে কলকাতায় হাড়কাঁপানো শীত
বছরের শেষ দিনে কলকাতায় নামলো হাড়কাঁপানো শীত। মৌসুমের শীতলতম দিনে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে তাপমাত্রা নেমেছে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এমন কনকনে ঠান্ডায় চরম দুর্ভোগে পড়েছে নগরবাসী।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) কলকাতার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের প্রাদেশিক কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন, বছরের শেষ দিনে কুয়াশার ঘনঘটা বাড়বে গোটা দক্ষিণবঙ্গে। বেশ কিছু জেলায় বইবে হিমশীতল বাতাস। তবে কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে।
তিনি জানান, দার্জিলিংসহ উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকাগুলোতে ১ জানুয়ারি থেকে ২ জানুয়ারি মধ্যে বৃষ্টি ও তুষারপাতের আশঙ্কা রয়েছে। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে নিচে থাকলেও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে থাকবে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে, মুর্শিদাবাদে ঘন কুয়াশার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দিনাজপুর, মালদহ, কালিম্পংয়ে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে দৃশ্যমানতা নেমে আসতে পারে ৫০ মিটারে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে।
এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশা আর উত্তরবঙ্গে পাহাড়ি অঞ্চলের তুষারপাত নিয়ে নতুন বছরকে বরণ করতে পারবে পশ্চিমবঙ্গবাসী।
ডিডি/কেএএ/