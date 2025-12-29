ভোটে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ চায় জামায়াত

ভোটে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ চায় জামায়াত
নির্বাচনে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে আগারগাঁওয়ের নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই)-এ জামায়াত আমিরের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর এ আহ্বান জানান দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসান মাহবুব জুবায়ের।
ঢাকা-১৩ ও ১৫ আসনের জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলীর কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন জামায়াত নেতারা। পরে ভোটে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসান মাহবুব জুবায়ের।
এহসান মাহবুব জুবায়ের বলেন, আমাদের হাতে নির্বাচন পর্যন্ত মাত্র ৪২-৪৩ দিন সময় আছে। এসময়ের মধ্যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ইসি ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।
তিনি আরও বলেন, আশা করি- অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশন ভোটে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করবে। এর জন্য অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারসহ নির্বাচনের জন্য সার্বিকভাবে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি বারবার জানিয়েছি এবং এখনো জানাচ্ছি।
১১ দলের আসন বিন্যাস কখন জানাবেন জানতে চাইলে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, আজকে রাতের মধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হবে। এটা একটি প্রক্রিয়া, হয়তো আরও কিছু সময় লাগবে।
এদিকে, ঢাকা-১৫ আসন থেকে আরও মনোনয়নপত্র নিয়েছেন বিএনপির মো. শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন, এনসিপির আলমগীর ফেরদৌস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এস এম ফজলুল হক, গণফোরামের একে এম শফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) ডা. আহাম্মদ সাজেদুল হক রুবেল।
ঢাকা ১৩ ও ১৫ এর রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলী বলেন, এখন পর্যন্ত এ দুইটি আসনে ৩৩ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। তাদের মধ্যে ৯ জন জমা দিয়েছেন।
তফসিল অনুযায়ী, সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ২৯ ডিসেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ ১২ ফেব্রুয়ারি।
এসএম/এমএএইচ/এমএস