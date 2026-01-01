মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার
সিএনজি-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ নিহত দুই
রাজধানীর মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারে সিএনজিচালিত অটোরকিশা ও মোটরসাইকলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- অটোরকিশাচালক নয়ন তালুকদার (৭০) ও মোটরসাইকলচালক ইয়াসিন আরাফাত (২১)।
এদের মধ্যে ইয়াসিন আরাফাত নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল সোয়া ৬টার দিকে দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
তিনি বলেন, নিহত নয়ন তালুকদার যাত্রাবাড়ীর ধলপুর এলাকার রমেজ তালুকদারের ছেলে এবং ইয়াসিন আরাফাত দক্ষিণ মুগদার জহিরুল ইসলামের ছেলে।
কাজী আল-আমিন/বিএ