দিল্লিফেরত হাইকমিশনারকে নিয়ে দুই উপদেষ্টার বৈঠক

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ফাইল ছবি

ভারতের নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে নিয়ে বৈঠক করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পর্যালোচনায় মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই হাইকমিশনার মন্ত্রণালয়ে আসেন। তিনি আসার প্রায় আধাঘণ্টা পর পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা এসে বৈঠক শুরু করেন। বৈঠক শেষে নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান জানান, আমরা বিভিন্ন সময়ে হাইকমিশনারকে ডেকে আলোচনা করি। তবে তিনি বৈঠকের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে রাজি হননি।

নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকায় ডাকা হয়েছিল। এটি এমন সময়ে ঘটেছে, যখন সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের মিশনগুলোতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের ভিসা কেন্দ্রে হামলা করেছে হিন্দুত্ববাদী তিনটি সংগঠন। এরপর ভিসা কেন্দ্রটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়া, বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনে হামলাচেষ্টা হয়েছে।

এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা ও দিল্লিতে দুই দেশের হাইকমিশনারদের পাল্টাপাল্টি তলবের ঘটনা ঘটে, যা নিয়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

