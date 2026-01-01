কমলো জ্বালানি তেলের দাম

  2. জাতীয়

প্রকাশিত: ০৮:০৮ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
ডিজেল, অকটেন, পেট্রোল ও কেরোসিনের দাম কমলো। চার ধরনের জ্বালানি তেলের দাম লিটারে ২ টাকা কমিয়ে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

নতুন এ দাম বুধবার দিনগত মধ্যরাত (১ জানুয়ারি) থেকে কার্যকর হয়েছে।

জানুয়ারি মাসে ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ১০৪ টাকা থেকে দুই টাকা কমে হয়েছে ১০২ টাকা। এছাড়া দুই টাকা কমে প্রতি লিটার অকটেন ১২৪ টাকা থেকে ১২২ টাকা এবং পেট্রোল ১২০ টাকা থেকে ১১৮ টাকা হয়েছে।

কেরোসিনের দাম প্রতি লিটার ১১৬ টাকা থেকে ২ টাকা কমে হয়েছে ১১৪ টাকা। যা ফর্মুলা অনুযায়ী পেট্রোলের দাম থেকে চার টাকা কম।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমা-বাড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দেশে ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি মাসে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এ জন্য ‘জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ নির্দেশিকা (সংশোধিত)’র আলোকে জুন মাসের জন্য তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতে জ্বালানি তেলের দাম কমানো হয়েছে বলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে।

সর্বশেষ গত ১ ডিসেম্বর সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম লিটারে ২ টাকা বাড়ানো হয়েছিল।

