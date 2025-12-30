খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন সংগঠনের শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন সংগঠনের শোক
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে মারা যান তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বড় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে: ডিআরইউ
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)। ডিআরইউ কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি আবু সালেহ আকন এবং সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল মঙ্গলবার এক শোকবার্তায় বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারালো। তার মতো একজন অভিজ্ঞ ও দৃঢ় নেতৃত্বের অধিকারী নেত্রীর প্রয়াণে জাতীয় জীবনে একটি বড় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।
শোকবার্তায় বলা হয়, বেগম খালেদা জিয়া কেবল একটি রাজনৈতিক দলের প্রধানই ছিলেন না, তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ, গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার ভূমিকা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন এবং স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বিশেষ করে সামরিক শাসনামলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে তার অবদান জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।
ডিআরইউ মনে করে, বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন ছিল দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন, যা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা।
গণতন্ত্রের নানা বাঁক ও অভিঘাতের সাক্ষী ছিলেন খালেদা: আসক
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। সংস্থাটি মনে করছে, খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার নানা বাঁক ও অভিঘাতের সাক্ষ্য বহন করে।
মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে আসক জানায়, বেগম খালেদা জিয়া দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বসহ তিনি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসের এক দীর্ঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ সময়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন।
আসক মনে করে, দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তার উপস্থিতি কেবল রাষ্ট্র ক্ষমতার পালাবদলের স্মারক নয়; বরং তা এ সমাজের রাজনৈতিক চর্চা, বিতর্ক ও গণতন্ত্রের পথচলার নানা বাস্তবতার প্রতিফলন। একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা এবং রাজনৈতিক পরিসরে দীর্ঘ ভূমিকা ইতিহাসের বিচারে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়ে থাকবে।
আপোসহীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারালো দেশ: ক্যাব
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ক্যাব এ শোক জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ক্যাব মনে করে বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দেশ একজন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং আপসহীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারালো। রাষ্ট্র পরিচালনা, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে তার দীর্ঘদিনের বলিষ্ট ভূমিকা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির শোক
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি। তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে সংগঠনটি।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকন স্বাক্ষরিত শোকবার্তায় বলা হয়, খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের মানুষের অভিভাবক। দেশের রাজনৈতিক সংকটের এই মুহূর্তে তার মৃত্যুতে এক বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। জাতি এই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করবে বলে কামনা করা হয় শোকবার্তায়।
বহুদলীয় রাজনীতির বিকাশে খালেদার অবদান অসামান্য: সিইউজে
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিইউজে)। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সিইউজের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ শোক জানানো হয়।
বিবৃতিতে সিইউজের সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অবিস্মরণীয় ও দৃঢ়চেতা নেতৃত্ব। রাষ্ট্র পরিচালনা, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বহুদলীয় রাজনীতির বিকাশে তার অবদান ইতিহাসে অসামান্য। একজন সাহসী ও আপসহীন রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে তিনি দেশের মানুষের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে আজন্ম সংগ্রামী নেত্রী। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানসহ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক রূপান্তরে তিনি এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, তার মৃত্যুতে জাতি এক অভিভাবকসুলভ নেতৃত্বকে হারাল। এ শোকাবহ মুহূর্তে সিইউজে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে। শোকসন্তপ্ত পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, দলীয় নেতাকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।
জেপিআই/এনএইচ/এফএইচ/এমআরএএইচ/এমএমকে/এমএস