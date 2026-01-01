  2. জাতীয়

নতুন বছরের প্রথম দিন, যেমন চলছে সচিবালয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
নতুন বছরের প্রথম দিন, যেমন চলছে সচিবালয়
খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের প্রথম দিন স্বাভাবিকভাবে চলছে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়/ছবি: জাগো নিউজ

কালের গর্ভে হারালো ২০২৫ সাল, সেখানে জায়গা করে নিয়েছে নতুন বছর ২০২৬। খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের প্রথম দিন প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয় চলছে স্বাভাবিকভাবে। তবে সহকর্মীরা একে অপরের সঙ্গে নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন।

গত কয়েক দিনের মতো বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকালে ছিল শীতের তীব্রতা। তাই অনেক কর্মকর্তাকে দেরি করে সচিবালয়ের অফিসে আসতে দেখা গেছে। বেলা কিছুটা বাড়তেই দেখা মেলে রোদের। তাই সচিবালয় চত্বরে অনেককে রোদ পোহাতে দেখা গেছে। সহকর্মীরা অফিসে এসে একজন আরেকজনের সঙ্গে করছিলেন নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময়।

অনেক কর্মকর্তা দেরি করে অফিসে আসায় গাড়ি রাখার কোনো কোনো স্থান ফাঁকা পড়েছিল। বিশেষ করে ৪ নম্বর ভবনের চারপাশে গাড়ির সংখ্যা সকালের দিকে কিছুটা কম ছিল। তবে বেলা বাড়তে বেড়েছে গাড়ি।

শীতের কারণে সচিবালয়ে দর্শনার্থীদের সংখ্যাও কম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থী অভ্যর্থনা কক্ষে বাড়ে দর্শনার্থীদের ভিড়।

নতুন বছর সামনে রেখে কিছুদিন আগে থেকেই সচিবালয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে ক্যালেন্ডার, ডায়েরি পাঠাচ্ছেন। আগামী কয়েকদিনও এটি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

৬ নম্বর ভবনের সামনে একজন কর্মকর্তা জানান, ইংরেজি নতুন বছরে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা থাকে না। বছরের প্রথম দিন অফিস খোলা থাকলে আমরা নিজেদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করি।

