উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত
ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এতে সভাপতিত্ব করেন।
তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশ পরিচালনার জন্য শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। ওই বছরের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
