উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

প্রকাশিত: ১২:৫০ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত/ছবি: পিআইডি

ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এতে সভাপতিত্ব করেন।

তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশ পরিচালনার জন্য শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। ওই বছরের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

