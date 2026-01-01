এনআইডি আইন রহিতকরণ অধ্যাদেশ বাতিলের প্রস্তাব অনুমোদন
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) আইন রহিতকরণ অধ্যাদেশ-২০২৫-এর খসড়া ও নীতিগত চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিলের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রেস সচিব বলেন, কিছুদিন আগে ন্যাশনাল ডাটা অথরিটি গঠনের প্রস্তাব এসেছিল। বিশ্বে সাধারণত একটি ন্যাশনাল অথরিটি এই ডেটা দেখভাল করে, তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ দায়িত্বই পালন করছেন ইলেকশন কমিশন।
তিনি বলেন, যেহেতু নির্বাচন খুব কাছে তাই আগের প্রস্তাবিত সেপারেট এনআইডি অধ্যাদেশ রহিত করা হয়েছে। নতুন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাতে ইলেকশন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত না করে, এজন্য এ সংক্রান্ত পৃথক অধ্যাদেশ জারি ও রহিত করা হয়েছে।
