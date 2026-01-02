  2. জাতীয়

জিয়া-খালেদার কবর জিয়ারত

সবার মুখে কথা একটাই, আল্লাহ তাদের জান্নাতবাসী করুন

প্রকাশিত: ০৩:৫৫ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারতে আসা মানুষের ভিড়/ছবি: জাগো নিউজ

‘আমি দল করি না। তাদের (জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া) ভালোবাসি। তাই দেখতে আসছি। দোয়া করেছি। এখন তো দোয়া ছাড়া কিছু দেওয়ার নেই।’

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বাদ জুমা রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জিয়ার কবর প্রাঙ্গনে জাগো নিউজের সঙ্গে কথাগুলো বলছিলেন মাসুদা বেগম।

তিনি একমাত্র সন্তানকে নিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে এসেছেন। বিএনপির রাজনীতি না করলেও বাবার বাড়ি বগুড়া হওয়ায় বিএনপির প্রতি এবং খালেদা জিয়ার প্রতি দরদ আছে। জুমার দিনে তাই কবর দেখতে এসেছেন।

একইভাবে পুরান ঢাকার নাজিরা বাজার থেকে এসেছেন মাহবুব সিকদার (৩৫)। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, বুঝ হওয়ার পর থেকে বিএনপির রাজনীতি করি। খালেদা জিয়া আমার নেত্রী। তাকে দেখেই তো বিএনপি করি। এখন তিনি নাই। জুমার দিনে তার কবর জিয়ারত করতে এসেছি। আমার বন্ধুবান্ধব সবাই আসতেছে। সবাই এখানে একসাথে হবো।

উত্তরা থেকে এসেছেন তরুণ আব্দুল্লাহ। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার্থী। দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কবর জিয়ারত করতে এসেছি। তার প্রতি আমাদের ঋণ আছে। তিনি দেশের জন্য অনেক করেছেন।

রাজশাহী থেকে এসেছেন মাওলানা গোলাম রাব্বানী। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, আমি কোনো দল করি না। জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করতে এসেছি। আল্লাহ যেনো তাদের মাফ করে জান্নাত দেন।

রাজবাড়ী জেলা ওলামা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক কারী দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমি বিএনপির রাজনীতি করি। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে ভালোবাসি। সেই আবেগে কবর জিয়ারত করতে এসেছি। দোয়া করি, আল্লাহ যেনো তাদের জান্নাতবাসী করেন।

শুধু এসব লোকেরাই নন, জিয়া দম্পতির কবর জিয়ারতে এসেছেন শত শত মানুষ। সবার কথা একটাই, তারা আমাদের দেশের জন্য কাজ করেছেন। দেশের মানুষকে ভালোবাসা দিয়েছেন। আমরাও তাদের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ যেনো তাদের ভালোবাসা দেন।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবর জিয়ারতে আসা মানুষের চাপও বাড়ছে। নিরাপত্তায় বিজিবি, পুলিশ নিয়োজিত আছে। কবরের পাশে হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত।

দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের বাইরেও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ও চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারতে তাদের নাতনি জাইমা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা এসেছেন সকালে। দুপুরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস নেতাকর্মীদের নিয়ে এসে জিয়ারত করেন। বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালামও কবর জিয়ারত করেছেন দুপুরে।

রাষ্ট্রীয় শোকের তৃতীয় ও শেষ দিনে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। মসজিদে মসজিদে বাদ জুমা দোয়া হয়েছে।

