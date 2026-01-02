  2. জাতীয়

রাজধানীতে নারী পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৪ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগ/ফাইল ছবি

রাজধানীর দক্ষিণখাণে এক নারী পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহত নারীর নাম রাজিয়া সুলতানা মিম (২৮)। তিনি বরিশালের উজিরপুর উপজেলার নয়াবাড়ি এলাকার মো. নাসির উদ্দিন বাচ্চুর মেয়ে। তিনি বর্তমানে পুলিশ সদস্য স্বামী রাজিব মিয়ার সঙ্গে দক্ষিণখানের কসাইবাড়িতে ভাড়া বাসায় থাকতেন। এ দম্পতির একটি মেয়ে রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১টার দিকে মিমকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মিমের বাবা নাসির বলেন, ‘আমরা জানতে পেরেছি, বাসায় পারিবারিক কলহের জেরে রাত আনুমানিক ১০টার দিকে সে রুমে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেয়। পরে ওর স্বামী অচেতন অবস্থায় ওকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, এ ঘটনায় জরুরি বিভাগ থেকে মরদেহ মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়।

