  2. জাতীয়

বিটিআরসি ভবন ভাঙচুরের ঘটনায় ৬০০ জনের নামে মামলা, গ্রেফতার ৪৫

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৬ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন রেজিস্টার (এনইআইআর) সিস্টেম চালুর প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ভবনে ভাঙচুর ও নাশকতার ঘটনায় শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করা হয়েছে। এজাহারে অজ্ঞাতনামা ৫০০ থেকে ৬০০ জনকে আসামি করা হয়েছে এবং ৫৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ৪৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিটিআরসির লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান জাহেদ বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় এ মামলা দায়ের করেন।

শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম মনির জাগো নিউজকে বলেন, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ৪৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এজাহারে ৫৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং ৫০০ থেকে ৬০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এজাহারের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে আগারগাঁও এলাকায় বিটিআরসি ভবনের সামনে জমায়েত হন আন্দোলনকারীরা। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে পুনরায় আন্দোলন শুরু করেন। একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে ভবনের কাচের দেয়ালসহ বিভিন্ন অংশ ভাঙচুর করেন।

ভাঙচুরের সময় বিটিআরসি ভবনের সামনে পার্ক করা ৫১ আসনবিশিষ্ট একটি এসি স্টাফ বাস (ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৭০৩৫) ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক লাখ টাকা। সব মিলিয়ে বিটিআরসি ভবন ও যানবাহনে ভাঙচুরে আনুমানিক দুই কোটি এক লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

টিটি/এমএএইচ/এএসএম

