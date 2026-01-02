স্বামীর ইউনিফর্ম পরে টিকটক, পুলিশ কনস্টেবল প্রত্যাহার
স্বামীর পুলিশের ইউনিফর্ম পরে টিকটকে ভিডিও প্রকাশের ঘটনায় রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) কাশিয়াডাঙ্গা থানার কনস্টেবল মো. সাইফুজ্জামানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) আরএমপি কমিশনার ড. মো. জিল্লুর রহমানের আদেশে তাকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়।
কাশিয়াডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরহাদ আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, সিমা খাতুন নামের ওই নারীর পৈতৃক বাড়ি কুষ্টিয়ার মিরপুরে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর পুলিশের পোশাক পরে ভিডিও ধারণ করে নিয়মিত টিকটকে প্রকাশ করে আসছিলেন।
ওসি আরও জানান, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর সাইফুজ্জামান ওই নারীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। তবে তখন পর্যন্ত তাদের কাবিননামার কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। তবে সিমা খাতুন পুলিশের পোশাক পরে টিকটকে ভিডিও দিয়েছেন এ বিষয়টি সত্য বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ঘটনাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার পর তাৎক্ষণিকভাবে সাইফুজ্জামানকে থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়। পরে রাতেই তিনি থানা ত্যাগ করে পুলিশ লাইনে যোগ দেন।
আরএমপির মুখপাত্র গাজিউর রহমান বলেন, পুলিশের পোশাক কোনো অবস্থাতেই অন্য কেউ পরিধান করতে পারেন না। এটি একটি ফৌজদারি অপরাধ। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট কনস্টেবলকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সাখাওয়াত হোসেন/এসআর/এএসএম