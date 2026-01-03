ড. কামাল হোসেনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, নেওয়া হতে পারে কেবিনে

  2. জাতীয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা বিশিষ্ট সিনিয়র আইনজীবী ড. কামাল হোসেন। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা, গণফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট সিনিয়র আইনজীবী ড. কামাল হোসেনের শারীরিক অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে। তিনি বর্তমানে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিটে (এইচডিইউ) চিকিৎসাধীন এবং তাকে কেবিনে স্থানান্তর করা হতে পারে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী জাগো নিউজকে এ নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ড. কামাল হোসেন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো ও স্থিতিশীল। তিনি এইচইউতে চিকিৎসাধীন এবং তাকে কেবিনে স্থানান্তর করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এর আগে বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ও গণফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ড. কামাল হোসেন গুরুতর অসুস্থ হলে শুক্রবার (২ জানুয়ারি) রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এর আগে শুক্রবার (২ জানুয়ারি) গুরুতর অসুস্থ হয়ে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন ড. কামাল হোসেন। জানা গেছে, ড. কামাল হোসেন ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছেন। দেশবাসীর কাছে তার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেছেন আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী।

ড. কামাল হোসেন সর্বশেষ গত বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে গিয়েছিলেন। ৮৮ বছর বয়সী ড. কামাল হোসেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ। তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন।

