  2. লাইফস্টাইল

ইফতারে থাকুক দারুণ স্বাদের দুধ-বাদামের শরবত

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৫ পিএম, ০৬ মার্চ ২০২৬
ইফতারে থাকুক দারুণ স্বাদের দুধ-বাদামের শরবত
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

রোজার ইফতারে শরীরকে সতেজ রাখা এবং একই সঙ্গে মনকে আনন্দিত করার জন্য কিছুটা ভিন্ন স্বাদের শরবত দারুণ সমাধান হতে পারে। দুধ ও বাদামের মেলবন্ধনে তৈরি রুহ আফজার শরবত শুধু তৃষ্ণা মেটায় না, বরং তার ক্রিমি মসৃণ স্বাদ ও বাদামের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ ইফতারের টেবিলকে করে তোলে আরও আরামদায়ক ও লোভনীয়। এক গ্লাসে মিলছে পুষ্টি, স্বাদ এবং সতেজতার এক অনন্য অভিজ্ঞতা। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • দুধ ২ কেজি
  • রুহ আফজা ১ কাপ
  • চিনি স্বাদমতো
  • কাঠবাদামবাটা ৪ টেবিল চামচ
  • পেস্তাবাটা ২ টেবিল চামচ
  • কাঠবাদামকুচি ২ টেবিল চামচ
  • পেস্তাকুচি ২ টেবিল চামচ
  • বরফকুচি পরিমাণমতো

আরও পড়ুন:

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে ২ লিটার দুধ জ্বাল দিয়ে ১ লিটার করে নিন। এরপর ঘন দুধ ঠান্ডা করে নিন। এবার সব উপকরণ একসঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার দুধ–বাদামের রুহ আফজার শরবত। এবার বরফ কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন আপনার পছন্দের গ্লাসে।

জেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বিটরুট ও গাজরের স্মুদি বানাবেন যেভাবে

বিটরুট ও গাজরের স্মুদি বানাবেন যেভাবে

ঝামেলা ছাড়াই বানিয়ে নিন সাইট্রাস মকটেইল

ঝামেলা ছাড়াই বানিয়ে নিন সাইট্রাস মকটেইল

ইফতারে রাখুন ভিন্ন স্বাদের ফ্রেশ জিঞ্জার লেমোনেড

ইফতারে রাখুন ভিন্ন স্বাদের ফ্রেশ জিঞ্জার লেমোনেড

ঝটপট বানিয়ে নিন বেলের শরবত

ঝটপট বানিয়ে নিন বেলের শরবত

রোজায় ক্লান্তি দূর করবে বিটরুটের জুস

রোজায় ক্লান্তি দূর করবে বিটরুটের জুস