বাসায় চোরের হানা, ধস্তাধস্তির সময় ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

বাসায় চোরের হানা, ধস্তাধস্তির সময় ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত
রাজধানীর শাহজাদপুরে অজ্ঞাতপরিচয় চোরের ধাক্কায় মাথায় আঘাত পেয়ে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) গুলবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম এ বি এম শফিউল হক (৬০)। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শফিউলের ছেলে সামিউল হক বলেন, ‘আমার বাবা অবসর জীবনযাপন করছিলেন। আজ দুপুরে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি চুরির উদ্দেশ্যে আমাদের বাসায় ঢোকে। বিষয়টি বাবা টের পেয়ে ওই চোরকে জাপটে ধরেন। এসময় দুজনের ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে চোর বাবাকে ধাক্কা মেরে ফেলে পালিয়ে যায়। এতে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। বিষয়টি জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিকেলের দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বাবাকে মৃত ঘোষণা করেন।’
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কেএজেডআইএ/একিউএফ/এমএস