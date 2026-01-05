  2. জাতীয়

খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধা জানালেন মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রকাশিত: ০৭:২০ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
খোলা শোক বইয়ে সই করেন ড. আব্দুল্লাহ খলিল/সংগৃহীত ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে মালদ্বীপে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনে খোলা শোক বইয়ে সই করেছেন মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল্লাহ খলিল।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) মালদ্বীপের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল্লাহ খলিল বাংলাদেশ হাইকমিশন, মালে পরিদর্শন করেন এবং সেখানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্মরণে রাখা শোক বইয়ে সই করেন। এসময় জাতীয় শোকের এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে মালদ্বীপ।

মালের বাংলাদেশ হাইকমিশন জানায়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূত এবং উচ্চশিক্ষা, শ্রম ও দক্ষতা উন্নয়নমন্ত্রী ড. আলী হায়দার আহমেদ সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জানাজায় অংশ নেন। এসময় তিনি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের প্রদত্ত আন্তরিক আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শোক বইয়ে স্বাক্ষরকালে বাংলাদেশের হাইকমিশনার উপস্থিত ছিলেন এবং এই শোকাবহ সময়ে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সহমর্মিতা, সমবেদনা ও সমর্থন প্রকাশের জন্য মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় খালেদা জিয়ার আজীবন সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও রাজনৈতিক অবদানের বিষয়টি শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সব কর্মকর্তা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। হাইকমিশনার তাকে হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

এ উদ্যোগ জাতীয় শোকের এই সময়ে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যকার বিদ্যমান বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের একটি অর্থবহ প্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি প্রদত্ত সৌজন্যপূর্ণ বার্তা ও সমবেদনার জন্য মালদ্বীপ সরকার ও জনগণের প্রতি বাংলাদেশ হাইকমিশন গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

