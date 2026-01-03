  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশ সদস্য নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৪ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
ডিউটি শেষে ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় মুবিনুল ইসলাম নয়ন (২৮) নামের চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) এক সদস্য নিহত হয়েছেন। তিনি সিএমপিতে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে নগরের কদমতলী আর্টমাচ মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাত ২টা ৪৫ মিনিটে দামপাড়া পুলিশ লাইন্সের রিজার্ভ ব্যারাক থেকে মোটরসাইকেলে করে কোতোয়ালি থানার উদ্দেশ্যে রওনা হন নয়ন। পথে কদমতলী আর্টমাচ মোড়ে পৌঁছালে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পরিচালিত একটি ময়লার ড্রাম ট্রাক পেছন দিক থেকে তার মোটরসাইকেলে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) নুরুল আলম আশেক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মুবিনুল ইসলাম নয়ন কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কালা মিয়া সওদাগরের বাড়ির বুড়ি পুকুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি নুরুল আমিনের ছেলে।

