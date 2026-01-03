  2. জাতীয়

জানুয়ারিতে একাধিক তীব্র শৈত্যপ্রবাহের আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৬ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
দেশজুড়ে চলছে শীতের দাপট। এরই মধ্যে শৈত্য প্রবাহ বইছে দেশের অনেক জেলায়। চলতি জানুয়ারি মাসে দেশে একাধিক শৈত্য প্রবাহ হতে পারে। এর মধ্যে তীব্র শৈত্য প্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানায় আবহাওয়া অফিস।

শনিবার ১ জানুয়ারি আবহাওয়া অফিসের মাসব্যাপী পূর্বাভাসে বলা হয়, চলতি জানুয়ারি মাসে দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকতে পারে। এর মধ্যে দুই-তিনটি শৈত্যপ্রবাহ হবে মৃদু থেকে মাঝারি (৮-১০ ডিগ্রি থেকে ৬-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং এক-দুইটি শৈত্যপ্রবাহ হবে মাঝারি থেকে তীব্র (৬-৮ ডিগ্রি থেকে ৪-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস)।

এতে আরও বলা হয়, চলতি মাসে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়/নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এছাড়া এই মাসে মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত নদ-নদী অববাহিকাসহ দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে। তবে কখনও কখনও কুয়াশা দুপুর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে দিন এবং রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কমে শীতের অনুভূতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

