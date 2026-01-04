ঘন কুয়াশায় ঢাকায় ৪ ঘণ্টায় ওঠানামা করেনি কোনো ফ্লাইট

ঘন কুয়াশায় ঢাকায় ৪ ঘণ্টায় ওঠানামা করেনি কোনো ফ্লাইট
ঘন কুয়াশার কারণে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৪ ঘণ্টা কোনো ফ্লাইট ওঠানামা করতে পারেনি।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল ৬টার পর কুয়াশায় চারপাশ না দেখা যাওয়ায় কোনো ফ্লাইট ঢাকা ছাড়তে পারেনি। একই কারণে ঢাকার আকাশে থাকা প্রায় ৬টি ফ্লাইট অবতরণ করতে পারেনি।
শাহজালাল বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এসএম রাগীব সামাদ বলেন, বিমানবন্দর ঘোষণা দিয়ে বন্ধ ছিল বিষয়টি তা নয়। সকাল ৬টার পর থেকে ভিজিবিলিটি ছিল না। কোনো ফ্লাইট উড্ডয়ন ও অবতরণ করতে পারেনি। পরে ৯টা ৫২ মিনিটে ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়।
বিমানবন্দর সূত্র জানায়, বর্তমানে বেশ কয়েকটি ফ্লাইট ঢাকার আকাশে চক্কর খাচ্ছে। অনুমতি পেলে ফ্লাইটগুলো একের পর এক অবতরণ করবে।
