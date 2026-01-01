  2. জাতীয়

বসুন্ধরায় আইনজীবীকে পিটিয়ে হত্যা: মূল আসামি গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৩ এএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
বসুন্ধরায় আইনজীবীকে পিটিয়ে হত্যা: মূল আসামি গ্রেফতার
গ্রেফতার জোবায়ের হোসেন পাপ্পু

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নাঈম কিবরিয়া (৩৫) নামের এক আইনজীবীকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মূল আসামিকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। গ্রেফতার আসামির নাম মো. জোবায়ের হোসেন পাপ্পু (২৯)।

র‍্যাব বলছে, গ্রেফতার জোবায়ের হোসেন পাপ্পু ঘটনার সঙ্গে তার সম্পৃক্তার কথা স্বীকার করেছেন। রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে এসব তথ্য জানান র‍্যাব-১ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রাকিব হাসান।

তিনি জানান, গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে নাঈম কিবরিয়া প্রাইভেটকার নিয়ে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বেড়াতে যান। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নাঈমের প্রাইভেটকারের সঙ্গে একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগার বিষয়কে কেন্দ্র করে তর্ক-বির্তক হয়। এ সময় অন্য মোটরসাইকেলে থাকা অজ্ঞাতপরিচয় আসামিরা নাঈম কিবরিয়াকে গাড়ি থেকে জোরপূর্বক নামিয়ে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে।

jagonews24.com

পরবর্তী সময়ে নাঈম কিবরিয়াকে রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে ভাটরা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের হয়।

আরও পড়ুন
বসুন্ধরায় আইনজীবীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ 
শিক্ষানবিশ আইনজীবী গোলাম কিবরিয়া হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন 

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিব হাসান আরও বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত আসামিদের গ্রেফতারের জন্য র‌্যাব-১ এর একটি আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে। তারা ঘটনা উদঘাটনে অভিযান পরিচালনা করে।

এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে জানতে পারে হত্যা মামলার তদন্তে প্রাপ্ত আসামি জোবায়ের হোসেন পাপ্পু বারিধারা এলাকায় অবস্থান করছেন। এমন সংবাদের ভিতিত্তে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে ক্লুলেস হত্যা মামলার আসামি জোবায়ের হোসেন পাপ্পুকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডের সময় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে। গ্রেফতার জোবায়ের হোসেন পাপ্পুর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভাটারা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান র‍্যাবের এই কর্মকর্তা।

টিটি/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।