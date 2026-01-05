হাড় কাঁপানো শীত, তবু থেমে নেই জীবন

হাড় কাঁপানো শীত, তবু থেমে নেই জীবন
রাজধানীসহ সারাদেশে হাড় কাঁপানো শীত জেঁকে বসেছে। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ছে সূর্য। হিমেল হাওয়ায় জবুথবু জনজীবন। তবু জীবন থেমে নেই।
জীবন ও জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে নিরুপায় হয়ে ঘরের বাইরে বের হতে হচ্ছে। এই শীতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাজধানীর ধানমন্ডি ও লালবাগের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে মানুষ সাধ্যমতো শীতের পোশাক—শাল, চাদর, সোয়েটার, কার্ডিগান, জ্যাকেট, মাফলার, হাতমোজা ও কানটুপি—পরে নিজ নিজ গন্তব্যে ছুটছেন।
ছোট-বড় শপিংমল থেকে শুরু করে ফুটপাতের দোকানগুলোতেও শীতের পোশাক কিনতে ক্রেতাদের ভিড় চোখে পড়ার মতো।
ঢাকা কলেজের বিপরীতে ফুটপাতের ব্যবসায়ী আব্দুস সালাম এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপে জানান, শীত জেঁকে বসায় খোলা আকাশের নিচে দোকানদারি করতে কষ্ট হয়। তবে বেচাকেনা ভালো হওয়ায় তিনি খুশি। আব্দুস সালাম বলেন, ‘আর ক’দিন শীত থাকলে ভালোই হবে।’
বঙ্গবাজার এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কম্বলের দোকানগুলোতেও ভিড়। দোকানিরা জানান, ঢাকার বাইরে থেকেও অনেকে কম্বল কিনতে আসছেন। নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন এলাকার প্রার্থীরাও দরিদ্র মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করছেন।
সন্ধ্যায় বকশিবাজার এলাকায় চারজন ঠেলাগাড়িচালককে ঠেলাগাড়ি ঠেলে গন্তব্যে ছুটতে দেখা যায়। কনকনে শীতেও তারা ঘামছিলেন। কেন এমন শীতে ঘামছেন—জানতে চাইলে একজন বলেন, ভারী মালামালবোঝাই ঠেলাগাড়ি ঠেলা খুবই কষ্টের কাজ। তাই এই শীতেও ঘাম ঝরাতে হচ্ছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা থাকতে পারে। দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, যার প্রভাব রাজধানীতেও অনুভূত হচ্ছে।
কুয়াশায় ঢাকা শহরের রাস্তায় একদিকে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটছেন মানুষ, অন্যদিকে ঠেলাগাড়ির ভার টেনে ঘাম ঝরাচ্ছেন শ্রমজীবীরা। সূর্য উঠতে দেরি হলেও জীবনের গতি থামে না। শীতের মধ্যেও শহর বেঁচে থাকে তাদের ঘামে।
এমইউ/বিএ