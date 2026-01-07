পোস্টাল ব্যালটে ভোট
চট্টগ্রামে নিবন্ধন করেছেন ৯৫ হাজার ২৪৬ ভোটার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে চট্টগ্রামের ১৬টি আসনে ভোট দিতে ৯৫ হাজার ২৪৬ জন নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিবন্ধন করেছেন চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে।
প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন বিষয়ক ‘ওসিভি–এসডিআই’ প্রকল্প সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রথমবারের মতো ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে ১৯ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন চালু হয়। নিবন্ধনের শেষ সময় ছিল গত সোমবার মধ্যরাত পর্যন্ত।
২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ হওয়ার পর যার যার আসনের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন নিবন্ধিত ভোটাররা। পরদিন থেকেই ফিরতি ডাক পাঠানো যাবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে আসনভিত্তিক প্রার্থী তালিকা, নাম ও প্রতীক দেখে ‘টিক’ চিহ্ন দিয়ে তারা ভোট দেবেন পোস্টাল ব্যালটে। দ্রুত সময়ে ভোট দিয়ে ব্যালট ফেরত পাঠাতে হবে। ১২ ফেব্রুয়ারির আগে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে ব্যালট না পৌঁছালে সেই ভোট গণনায় নেওয়া হবে না।
‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারের পাশাপাশি দেশের ভেতরে তিন ধরনের ব্যক্তি নিবন্ধন করেছেন। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, নিজ এলাকার বাইরে কর্মরত সরকারি চাকরিজীবী এবং আইনি হেফাজতে (কারাগারে) থাকা ভোটাররা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন। সারা দেশ থেকে নিবন্ধন করেছেন ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮২ জন ভোটার।
ইসির এই প্রকল্পের টিমের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে দেশের ভেতরে নিবন্ধন করেছেন ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৪০ জন। বাকি ৭ লাখ ৭২ হাজার ৫৪২ জন প্রবাসী বাংলাদেশি। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন সামনে রেখে নিবন্ধিতদের ঠিকানায় দুটি ব্যালট পেপার পাঠানো হচ্ছে।
চট্টগ্রামে কোন আসনে কত নিবন্ধন
চট্টগ্রাম–১ (মীরসরাই) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৬ হাজার ৫৮৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ হাজার ১০৬ জন, মহিলা ৪৮০ জন।
চট্টগ্রাম–২ (ফটিকছড়ি) আসনে মোট নিবন্ধন করেছেন ৭ হাজার ৬৮৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৭ হাজার ২৬৩ জন, মহিলা ভোটার ৪২৬ জন।
চট্টগ্রাম–৩ (সন্দ্বীপ) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৪ হাজার ৭৯২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪ হাজার ৪৭৫ জন, মহিলা ভোটার ৩১৭ জন।
চট্টগ্রাম–৪ (সীতাকুণ্ড-সিটি কর্পোরেশন আংশিক) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৫ হাজার ১৪৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪ হাজার ৫৩৭ জন, মহিলা ভোটার ৬০৭ জন।
চট্টগ্রাম–৫ (হাটহাজারী- সিটি কর্পোরেশন আংশিক) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৬ হাজার ৭৮৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ হাজার ২৯৯ জন, মহিলা ভোটার ৪৮৬ জন।
চট্টগ্রাম–৬ (রাউজান) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৪ হাজার ৫ জন। পুরুষ ভোটার ৩ হাজার ৭৭১ জন, মহিলা ভোটার ২৩৪ জন।
চট্টগ্রাম–৭ রাঙ্গুনিয়া আসনে নিবন্ধন করেছেন ৫ হাজার ৮৫৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৫ হাজার ৪৯৫ জন, মহিলা ভোটার ৩৫৮ জন।
চট্টগ্রাম–৮ (বোয়ালখালী–চান্দগাঁও) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৫ হাজার ৬০৫ জন। পুরুষ ভোটার ৪ হাজার ৭৮৫ জন এবং মহিলা ভোটার ৮২০ জন।
চট্টগ্রাম–৯ (কোতোয়ালী) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৩ হাজার ৮৩৬ জন। পুরুষ ভোটার ২ হাজার ৮৫২ জন, মহিলা ভোটার ৯৮৪ জন।
চট্টগ্রাম–১০ (ডবলমুরিং–পাহাড়তলী ও হালিশহর) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৬ হাজার ১৪০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৫ হাজার ২৩ জন, মহিলা ভোটার ১ হাজার ১১৭ জন।
চট্টগ্রাম–১১ (বন্দর–পতেঙ্গা) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৫ হাজার ৯৪৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৫ হাজার ৩২০ জন, মহিলা ভোটার ৬২৩ জন।
চট্টগ্রাম–১২ (পটিয়া) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৩ হাজার ২০১ জন। পুরুষ ভোটার ২ হাজার ৮৪০ জন, মহিলা ভোটার ৩৬১ জন।
চট্টগ্রাম–১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৩ হাজার ২১৯ জন। পুরুষ ভোটার ২ হাজার ৮৫০ জন এবং মহিলা ভোটার ৩৬৯ জন। চট্টগ্রাম–১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) আসনে মোট নিবন্ধন করেছেন ৫ হাজার ২৮৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৯১১ জন এবং মহিলা ভোটার ৩৭৩ জন। চট্টগ্রাম–১৫ (লোহাগাড়া–সাতকানিয়া আংশিক) আসনে নিবন্ধন করেছেন ১৪ হাজার ৩০১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩ হাজার ৫৩৩ জন এবং মহিলা ভোটার ৭৬৮ জন। চট্টগ্রাম–১৬ (বাঁশখালী) আসনে নিবন্ধন করেছেন ৬ হাজার ৭৬৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ হাজার ২১১ জন, মহিলা ভোটার ৫৫১ জন।
এমডিআইএইচ/এসএনআর/এমএস