শীত থাকতেই বানিয়ে নিন গাজরের হালুয়া

শীত থাকতেই বানিয়ে নিন গাজরের হালুয়া
শীত মানেই টাটকা গাজরের ভরপুর সরবরাহ আর ঘরে ঘরে মিষ্টি রান্নার আয়োজন। এই সময় গাজরের স্বাদ যেমন থাকে সেরা, তেমনি এর রঙ আর ঘ্রাণও মন কাড়ে সহজেই। ঠান্ডা দুপুর বা সন্ধ্যায় এক বাটি গরম গাজরের হালুয়া যেন শীতের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দেয়। শীত চলে যাওয়ার আগেই ঘরেই বানিয়ে নিতে পারেন এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন। অল্প উপকরণে, সহজ উপায়ে তৈরি গাজরের হালুয়া পরিবার–পরিজনের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোকে করে তুলবে আরও মধুর। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- গাজরকুচি ৫০০ গ্রাম
- ঘি ৩ টেবিল চামচ
- দুধ ১ কাপ
- চিনি ১০০ গ্রাম বা স্বাদ অনুযায়ী
- ২টি এলাচির গুঁড়া
- কাঠবাদাম বা পেস্তাবাদামকুচি ২ টেবিল চামচ
- কিশমিশ ২ টেবিল চামচ
আরও পড়ুন:
- গরম ভাতে জমজমাট পুদিনা পাতার ভর্তা
- ভেজানো চাল ছাড়াই পোয়া পিঠা, রইলো রেসিপি
- রসগোল্লায় গুড়ের ছোঁয়া, বাড়িতেই বানান স্বাস্থ্যসম্মত মিষ্টান্ন
- ছুটির বিকেলে নাস্তায় রাখুন ফুলকপির কাটলেট
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই গাজরগুলো ভালোভাবে ধুয়ে কুচি করে নিন। এবার একটি একটি কড়াইয়ে ঘি গরম করে তাতে গাজর দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে থাকুন। গাজর কিছুটা নরম হয়ে আসলে তাতে দুধ ঢেলে মাঝারি আঁচে সেদ্ধ করুন। দুধ শুকিয়ে গেলে চিনি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এবার চিনি গলে যাওয়ার পর হালুয়া ঘন হতে শুরু করবে। এরপর এলাচিগুঁড়া দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে থাকুন। সবশেষে কিশমিশ ও বাদামকুচি দিয়ে সাজিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন সুস্বাদু ও লোভনীয় গাজরের হালুয়া।
জেএস/