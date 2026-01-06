  2. জাতীয়

আজকের আবহাওয়া: সকালে কুয়াশা থাকলেও দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৫ এএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা সকাল পর্যন্ত বজায় থাকরেও দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে/ফাইল ছবি

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। 

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা সকাল পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে।

এছাড়া বাতাস উত্তর-পশ্চিম/উত্তর দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৮০ শতাংশ।

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৮ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাওয়া গেছে ১৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজকের সূর্য অস্ত যাবে সন্ধ্যা ৫টা ২৬ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে ভোর ৬টা ৪৩ মিনিটে।

