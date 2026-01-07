  2. জাতীয়

প্রধান উপদেষ্টা

পোস্টাল ব্যালটে ১৫ লাখেরও বেশি নিবন্ধন অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনা

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
পোস্টাল ব্যালটে ১৫ লাখেরও বেশি নিবন্ধন অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনা
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ছবি: সংগৃহীত

পোস্টাল ব্যালটে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে মোট ১৫ লাখেরও বেশি ভোটারের নিবন্ধনকে অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম প্রধান উপদেষ্টা বরাত দিয়ে এই তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ৫ জানুয়ারি পোস্টাল ব্যালটের নিবন্ধন শেষ হয়েছে ও নিবন্ধনের অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে।

এ পর্যন্ত ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮২ জন নিবন্ধিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দেশের ভেতরে ৭ লাখ ৬ হাজার ১৪০ জন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৭ লাখ ৭২ হাজার ৫৪২ জন নিবন্ধিত হয়েছেন।

শফিকুল আলম আরও জানান, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে বিদেশি ভোটারদের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে গ্লোবাল ইনক্লুশন রেটটা হচ্ছে ২ দশমিক ৭ শতাংশ। আর সেখানে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এ হার ৫ শতাংশের বেশি।

এমইউ/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।