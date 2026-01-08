  2. জাতীয়

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যে বার্তা দিলো চীন

প্রকাশিত: ০৮:৩২ এএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন চীনা রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

তিনি বলেন, চীন সবসময় অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করে। বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন।

পরে চীনা দূতাবাসের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বৈঠকের বিষয়টি জানানো হয়।

বৈঠকে উভয় পক্ষ চীন-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, দল-থেকে-দল সহযোগিতা এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, চীন ও বাংলাদেশ সর্বাঙ্গীন কৌশলগত সহযোগী অংশীদার।

বিবৃতিতে বলা হয়, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে দুই দেশ পারস্পরিক সম্মান, সমতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত।

রাষ্ট্রদূত আরও উল্লেখ করেন, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও বিএনপির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। ভবিষ্যতেও বিএনপির সঙ্গে বিনিময় ও সহযোগিতা জোরদার করতে চীন প্রস্তুত এবং চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে আগ্রহী।

বৈঠকে তারেক রহমান এক-চীন নীতির প্রতি বিএনপির দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নে চীনের দীর্ঘদিনের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, চীন বাংলাদেশের একজন বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার।

তারেক রহমান বলেন, দুই দেশের জনগণের কল্যাণে বিএনপি চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আরও জোরদারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

