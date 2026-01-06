পোস্টাল ভোটে নিবন্ধন ছাড়ালো ১৫ লাখের বেশি

পোস্টাল ভোটে নিবন্ধন ছাড়ালো ১৫ লাখের বেশি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে দেশের বাইরে থেকে ডাকযোগে ভোট দিতে নিবন্ধন করেছেন ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ভোটার। দেশের নির্বাচনি ইতিহাসে প্রথমবার ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ ব্যবহার করে এ সংখ্যক ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার রাত ১২টা পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮২ জন ভোটার এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন সম্পন্ন করে ডাকযোগে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।
১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই নিবন্ধন গতকাল সোমবার মধ্যরাতে শেষ হয়েছে। বিশ্বের ১৪৮টি দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা এই অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনের সুযোগ পান।
কার্যক্রমে পুরুষ ভোটারদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। মোট নিবন্ধনকারীর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১২ লাখ ৮১ হাজার ৪৩৪ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৫২ হাজার ২৪৬ জন।
ইসি সূত্র জানায়, প্রবাসী ভোটারদের মধ্যে সৌদি আরব থেকে সর্বাধিক ২ লাখ ৩৯ হাজার ১৮৬ জন নিবন্ধন করেছেন। এরপর পর্যায়ক্রমে মালয়েশিয়া থেকে ৮৪ হাজার ২৯২ জন, কাতার থেকে ৭৬ হাজার ১৩৯ জন এবং ওমান থেকে ৫৬ হাজার ২০৭ জন ভোটার নিবন্ধিত হয়েছেন। একই সঙ্গে বিশ্বের ৮১টি দেশে থাকা মোট ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৭৬৯ জন প্রবাসীর কাছে ইতোমধ্যে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে।
ডাকযোগে ভোটের ব্যবস্থায় শুধু প্রবাসীরাই নন, দেশের ভেতরে নিজ কর্মস্থল বা দায়িত্ব পালনের কারণে নিজ এলাকার বাইরে থাকা নাগরিকদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য। সরকারি চাকরিজীবী, নির্বাচনি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের জন্য চালু ‘ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোট’ ক্যাটাগরিতে মোট ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৪০ জন নিবন্ধন করেছেন।
জেলা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি নিবন্ধন হয়েছে কুমিল্লায়, যেখানে ভোটারের সংখ্যা ১ লাখ ১২ হাজার ৯০ জন। এরপর রয়েছে ঢাকা জেলা (১ লাখ ৮ হাজার ৭৫৫ জন) এবং চট্টগ্রাম (৯৫ হাজার ২৯৭ জন)। সংসদীয় আসন বিবেচনায় ফেনী-৩ আসনে নিবন্ধন হয়েছে ১৬ হাজার ৯৩ জন এবং চট্টগ্রাম-১৫ আসনে ১৪ হাজার ৩০১ জন, যা শীর্ষস্থানীয় আসনের তালিকায় রয়েছে।
আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি-এসডিআই) প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান জানিয়েছেন, নিবন্ধনের সময় আর বাড়ানো হবে না। ‘ভোটারদের কাছ থেকে আমরা অভাবনীয় সাড়া পেয়েছি। যাদের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে, তারা আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যে তা হাতে পাবেন।’
এদিকে নির্বাচন কমিশন সতর্ক করে জানিয়েছে, পোস্টাল ব্যালটের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্পূর্ণভাবে ভোটারের দায়িত্ব। ব্যালটের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা হলে বা অন্য কোনোভাবে গোপনীয়তা ভঙ্গ হলে সংশ্লিষ্ট ভোটারের জাতীয় পরিচয়পত্র স্থায়ীভাবে ব্লক করা হতে পারে। পাশাপাশি প্রায় ১০ হাজার ভোটারের ঠিকানায় ত্রুটি থাকায় তাদের সঠিক ঠিকানা জানতে পুনরায় বার্তা পাঠানো হয়েছে।
এমওএস/এমআরএম/জেআইএম