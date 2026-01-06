  2. জাতীয়

সিইসির সঙ্গে আসিফের নেতৃত্বে এনসিপির বৈঠক বিকেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৭ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
সিইসির সঙ্গে আসিফের নেতৃত্বে এনসিপির বৈঠক বিকেলে

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল বৈঠক করবেন।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে দলটি।

এতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন ভবনে বিকেল ৩টায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিনিধি দলে থাকবেন, যুগ্ম সদস্য সচিব ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাকিল আহমাদ ও নির্বাচনি মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মাহাবুব আলম।

এনএস/এসএনআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।