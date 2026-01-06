সিইসির সঙ্গে আসিফের নেতৃত্বে এনসিপির বৈঠক বিকেলে
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল বৈঠক করবেন।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে দলটি।
এতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন ভবনে বিকেল ৩টায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিনিধি দলে থাকবেন, যুগ্ম সদস্য সচিব ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাকিল আহমাদ ও নির্বাচনি মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মাহাবুব আলম।
এনএস/এসএনআর/এএসএম