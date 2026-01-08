শাদাব খানের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেট হারালো পাকিস্তান
টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রস্তুতি হিসেবে শ্রীলঙ্কা সফর করছে পাকিস্তান। সেই সফরের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শাদাব খানের নৈপুণ্যে স্বাগতিকদের অনায়াসে হারিয়েছে পাকিস্তান ।
শ্রীলঙ্কাকে মাত্র ১২৮ রানে অলআউট করে দিয়ে ২০ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয় পেয়েছে পাকিস্তান।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) ডাম্বুলায় টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা। শুরুতে ব্যাটিং করতে নেমে সফরকারী বোলারদের তোপের মুখে পড়ে লঙ্কান ব্যাটাররা। ৩৮ রানেই হারিয়ে বসে ৪ উইকেট।
এরপর চারিত আসালাঙ্কা ও জানিত লিয়ানেজ ৩৪ রানের জুটি গড়েন। দলীয় ৭২ রানে আসালাঙ্কা ফেরেন ১৮ রান করে। লিয়ানেজের সঙ্গে হাসারাঙ্গা ৩৮ রানের জুটি। ১১০ রানে হাসারাঙ্গাও ১৮ রান করে বিদায় নিলে ষষ্ঠ উইকেটের পতন হয়।
সর্বোচ্চ ৪০ রান করা লিয়ানেজ আবরার আহমেদের বলে আউট হন ১৭.৪ ওভারে। ১২৭ রানে শ্রীলঙ্কা হারায় ৭ উইকেট। ১ রান যোগ হতেই বাকি ৩ উইকেট হারিয়ে ১৯.২ ওভারে বাকি ৩ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রানে অলআউট হয় স্বাগতিকরা।
পাকিস্তানের হয়ে আবরার ও সালমান মির্জা সর্বোচ্চ ৩টি উইকেট শিকার করেন। সমান দুটি করে উইকেট পেয়েছেন ওয়াসিম ও শাদাব খান।
লক্ষ্য তাড়ায় নেমে ম্যাচ সহজ করে দেন সাইম আইয়ুব ও সাহিবজাদা ফারহান। ৫৯ রানের উদ্বোধনী জুটিতে ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে পাকিস্তান। ১৮ বলে ২৪ রান করে থিকসানার বলে ফেরেন সাইম।
অধিনায়ক সালমান আগা ১৬ রান হাসারাঙ্গার বলে ফিরলেও ততক্ষণে বোর্ডে রান ৯৪। তবে দ্রুত আরও দুই উইকেট হারায় পাকিস্তান। যদিও তা বিপদের কারণ হয়নি। ৩৬ বলে ৫১ রান করা সাহিবজাদা ফারহান চামিরার বলে ফেরেন দলীয় ১০১ রানে।
এরপর ৫ রান করে ফখর জামান আউট হলে ১০৬ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় সালমান আগার দল। তবে জয়ের জন্য বাকি থাকা ২৩ রান শাদাব খান ১৮ ও উসমান খান ৭ রানে অপরাজিত থেকে আদায় করে মাঠ ছাড়েন ৬ উইকেটের জয় নিয়ে।
বল হাতে ২৫ রানে ২ উইকেট শিকারের পর ব্যাট হাতে ১২ বলে ১৮ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন শাদাব খান।
আইএন