সাখাওয়াত হোসেন
গণভোট নিয়ে গ্রামে সচেতনতা জরুরি, ইসির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ
গণভোটের বিষয়ে গ্রাম পর্যায়ে এখনো পর্যাপ্ত সচেতনতা তৈরি হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে সরকারের চেয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি বলেন, এবার নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব শুধু নির্বাচন পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গণভোট কীভাবে হবে, সেটিও জনগণকে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। কারণ গণভোট আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বও নির্বাচন কমিশনের ওপরই থাকবে।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর সিরডাপ শামসুল হক মিলনায়তনে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) আয়োজিত ‘গণভোট: ২০২৬, কী এবং কেন?’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি।
ইসিকে অনুরোধ জানিয়ে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, কমিশনকে জনগণকে সচেতন করার কাজে সক্রিয় হতে হবে। শুধু ভোট কেমন হবে তা জানানো নয়, জনগণকে বোঝাতে হবে গণভোট কীভাবে হবে। প্রয়োজনে অন্যদের সহযোগিতাও নিতে হবে। তিনি সতর্ক করেন, যদি এটি শুধু সরকার পরিচালনা করে, তখন বিভিন্ন গুঞ্জন ও ক্যাম্পেইন সৃষ্টি হবে, যা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।
সংস্কারের বিষয়ে সমস্যাগুলো তুলে ধরে শ্রম উপদেষ্টা বলেন, মূল প্রতিবন্ধকতা হলো রাজনৈতিক দলের মনোভাব। এখনো কোনো প্রধান রাজনৈতিক দল স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেনি যে তারা আগের মতোই চলবে নাকি পরিবর্তন আনবে। যদিও একটি নতুন রাজনৈতিক দল, যারা সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানে জড়িত ছিল, বারবার সংস্কারের পক্ষে মন্তব্য করেছে, বড় রাজনৈতিক দলগুলো থেকে সেই ধরনের অঙ্গীকার এখনো শোনা যায়নি।
তিনি বলেন, এখন মূল প্রশ্ন হলো—আমরা কী চাই এবং সাধারণ মানুষ কী চায়? আমরা কি আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাই, নাকি একক গণতন্ত্রের নামে একনায়কতন্ত্রের দিকে যাচ্ছি? আমরা কি সব ক্ষমতা একক হাতে দিচ্ছি? মন্ত্রীরা কি বলবেন যে তারা শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হুকুমে কাজ করছেন?
তিনি আরও বলেন, আমরা কি কখনো কোনো মন্ত্রীকে গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে সরাসরি গ্রামবাসীর সঙ্গে বসে আলোচনা করতে দেখবো, তাদের কি মেট্রোরেলের প্রয়োজন, নাকি গ্রামের কাঁচা রাস্তা পাকা করার প্রয়োজন? এসব কাজ করতে হলে বর্তমান সিস্টেম পরিবর্তন করতে হবে। তবে তিনি মনে করেন, সিস্টেমকে যেভাবে বদলানোর কথা বলা হয়েছে, সেভাবে তা বাস্তবায়ন হবে না। তাই গণভোটে যেসব সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত জরুরি।
