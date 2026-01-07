  2. জাতীয়

জীবন বীমা কর্পোরেশনের নতুন এমডি জিয়াউল হক

প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
জীবন বীমা কর্পোরেশন

জীবন বীমা কর্পোরেশনের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. জিয়াউল হক।

তাকে এই নিয়োগ দিয়ে তার চাকরি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ন্যস্ত করে বুধবার (৭ জানুয়ারি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

অন্যদিকে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সদস্য হয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মো. মিজানুর রহমান। এজন্য তার চাকরি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ন্যস্ত করে আলাদা প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

