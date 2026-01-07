ছাত্র আন্দোলনে গুলিতে লিজার মৃত্যু: ১৭ মাস পর এক আসামি গ্রেফতার
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ঢাকার শান্তিনগরে গুলিতে লিজা আক্তার নিহতের ঘটনার ১৭ মাস পর এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মাহতাব হোসেন রুদ্র (২৫)।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) ভোরে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন নবীনগর হাউজিং এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে সিআইডির ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ ইউনিট ও এলআইসি শাখার একটি যৌথ আভিযানিক টিম।
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান জানান, ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই বিকেল ৫টার দিকে শান্তিনগর মোড় ও সিদ্ধেশ্বরী নিউ সার্কুলার রোড এলাকায় ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। ওই সময় কানিফার টাওয়ারের ১৪তলার একটি ফ্ল্যাটের বারান্দায় অবস্থানরত লিজা আক্তার গুলিবিদ্ধ হন।
আহত অবস্থায় দ্রুত তাকে ধানমন্ডির পপুলার হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২২ জুলাই তার মৃত্যু হয়। পরে এ ঘটনায় রমনা মডেল থানায় মামলা করা হয়।
বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান আরও জানান, ঘটনার দিন মাহতাব হোসেন রুদ্র স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোস্তফা জামান পপিসহ হেলমেট পরিহিত আওয়ামীপন্থি নেতাকর্মীদের সঙ্গে অবস্থান করে আন্দোলন দমনে সহিংস কর্মকাণ্ডে অংশ নেন।
ঘটনার পর থেকে মাহতাব হোসেন আত্মগোপনে ছিলেন। মামলার তদন্তের ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।
মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে এবং তদন্ত শেষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন সিআইডির এই কর্মকর্তা।
