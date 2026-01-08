হর্ন বাজালে জরিমানা করবে পুলিশ: পরিবেশ মন্ত্রণালয়

হর্ন বাজালে জরিমানা করবে পুলিশ: পরিবেশ মন্ত্রণালয়
হর্ন বাজালে পুলিশ জরিমানা করবে বলে জানিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) এ বিষয়ে একটি পত্র জারি করেছে মন্ত্রণালয়টি।
এতে বলা হয়, গত ২৪ নভেম্বর ‘শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫’ এর গেজেট জারি করা হয়েছে। বিধিমালার বিধি-৬ অনুসারে কোনো ব্যক্তি মোটরযান বা নৌযানে অনুমোদিত শব্দমান অতিক্রমকারী হর্ন স্থাপন বা ব্যবহার করতে পারবে না। এছাড়া নীরব এলাকায় এবং আবাসিক এলাকায় রাতে হর্ন বাজানো যাবে না। বিধি-২০ অনুযায়ী এ বিধি লঙ্ঘন করলে জরিমানা আরোপ করতে পারবেন পুলিশ কর্মকর্তারা।
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জানায়, অতিমাত্রায় শব্দদূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বহুমাত্রিক ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এতে কানে কম শোনা, আংশিক বা সম্পূর্ণ বধিরতা, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা, মনোসংযোগ বিঘ্নসহ বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে।
এছাড়া গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত, গর্ভস্থ শিশুর বধিরতা বা প্রতিবন্ধী/বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর জন্মের সম্ভাবনাও বাড়ছে। শব্দদূষণের কারণে বিশেষ করে হাসপাতালের রোগী, শিক্ষার্থী, ট্রাফিক পুলিশ, রিকশা বা গাড়ির চালক, পথচারী এবং উচ্চ শব্দের উৎসের নিকটস্থ শ্রমিক ও বাসিন্দারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ফলে দেশের মানবসম্পদ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
